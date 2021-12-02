Транспортные проблемы Петербурга усугубились из-за нерешенного вопроса с уборкой снега

Вопрос с уборкой снега в Санкт-Петербурге вскрыл еще одну глобальную проблему, которой следовало бы заняться городским властям. Северная столица страдает от неправильного решения транспортных вопросов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов снова провалил организацию уборки снега в городе, из-за чего многие горожане опять опоздали на работу и учебу 2 декабря. После обильных осадков транспортные проблемы города усугубились — утренние пробки, согласно сервису «Яндекс.Карты», снова достигали восьми баллов. Особенно тяжелая ситуация с траффиком наблюдалось в центре, а также на Московском и Витебском проспектах, проспекте Энгельса, Народной улице и на Московском шоссе.

По словам урбаниста Даниила Воронина, Смольный проводит транспортную политику, аналогичную применяемой в середине XX века. Именно это и приводит к возникновению заторов на дорогах, отметил эксперт.

«Власти считают, что если они расширят дорогу, построят новую магистраль или мост, то пробки пропадут. Нет, от этих действий они только увеличатся, приумножив спрос на авто», — пояснил специалист в беседе с ФАН.

Воронин призвал администрацию Северной столицы развивать общественный транспорт и альтернативные виды передвижения, вводить выделенные полосы и платную парковку в центре. Кроме того, урбанист считает необходимым контролировать скорость, с которой водители ездят по заснеженным дорогам. Все это в очередной раз подсветил нерешенный вопрос с уборкой снега.

«Благодаря проблемам с уборкой снега мы можем увидеть транспортные проблемы», — подытожил эксперт.

Жители Петербурга продолжают жаловаться на заснеженные улицы в соцсетях. Они негативно оценивают работу коммунальщиков и Александра Беглова.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.