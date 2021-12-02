Депутат Госсовета Татарстана Коробченко призвал начать массовое строительство заводов в России

В российских селах необходимо реализовать программу «100 заводов». Такое заявление сделал лидер Партии Роста в Татарстане, депутат регионального госсовета Олег Коробченко передает портал Chelny-biz.

Программа предполагает создание в Татарстане небольших заводских объединений по производству товаров народного потребления. Они будут располагаться на территории заброшенных промышленных парков.

Эксперт уверен, что реализация проекта даст селам вторую жизнь, а российская экономика получит серьезное преимущество. Финансировать программу бизнесмен предлагает за счет средств Фонда национального благосостояния.

«Программу "100 заводов" необходимо реализовать с госсубсидированием до 70%», — уточнил Коробченко.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что власти готовы оказать такую поддержку малому и среднему бизнесу на каждом этапе развития предприятия — от старта работы до выхода на внешние рынки. Премьер-министр уточнил, что кабмин планирует уменьшить налоговую нагрузку и снять административные барьеры.

Ранее Мишустин заявил, что правительство стремится сделать условия для предпринимательства в России максимально комфортными и предсказуемыми. Во время своего выступления он рассказал, что удалось наладить конструктивную дискуссию между властью и бизнесом по вопросу налогообложения.