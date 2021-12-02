Сигнал о задымлении на шахте «Листвяжная» поступил в МЧС спустя полчаса после ЧП

Диспетчер шахты «Листвяжная» в Кемеровской области передал сигнал о ЧП на угольном предприятии в МЧС не сразу. Спасатели узнали, что горнякам нужна помощь спустя полчаса после фиксации происшествия.

Согласно имеющимся данным, 25 ноября задымление на предприятии зафиксировали в 4:21 по московскому времени, а сигнал в экстренные службы передали только в 4:52. Об этом стало известно Пятому каналу. В момент происшествия под землей на рабочих местах находились 285 горняков. Большую часть из них успели вывести на поверхность.

В результате происшествия на «Листвяжной» в Кемеровской области погиб 51 человек — 46 горняков и пять спасателей, которые спустились в шахту ради спасения шахтеров. В обстоятельствах случившегося теперь разбираются компетентные сотрудники прокуратуры в рамках возбужденного уголовного дела.