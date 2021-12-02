Сенатор Пушков: словами о сфере влияния России генсек НАТО показывает «лицемерие в кубе»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг демонстрирует «лицемерие в кубе», критикуя наличие сферы влияния у России. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Как отметил законодатель в своем Twitter, коллективный Запад пытается запретить России иметь какие-либо интересы на мировой арене, пока сам пытается расширить свое влияние «аж до Китая». При этом у самого Североатлантического альянса есть не только сферы влияния, но и зоны прямых и косвенных конфликтов: Ирак, Ливия, Сирия и другие.

«Для генсека НАТО неприемлемо наличие у России сферы интересов. Зато у НАТО она может простираться аж до Китая. На деле его мысль такова: Западу можно все, России — ничего. Лицемерие в кубе», — заявил Алексей Пушков.

Ранее британское издание The Telegraph опубликовало заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В нем западный чиновник утверждает, что Россия «не имеет права» на свою сферу влияния и не должна препятствовать вступлению Украины в ЕС или НАТО.