Омская область сделала вакцинацию для людей старше 60 лет обязательной

Вакцинация для граждан старше 60 лет в Омской области является теперь обязательной, сообщают в пресс-службе администрации региона.

Теперь все пожилые жители региона будут обязаны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Если у них имеются серьезные противопоказания, они могут получить временный или постоянный медотвод от прививки.

Ситуацию с пандемией осложняет появление новых штаммов инфекции. Омикрон-штамм коронавируса был впервые обнаружен в Ботсване и ЮАР. К настоящему дню его зафиксировали медики из разных стран, включая Германию, Великобританию, Нидерланды, Бельгию, Чехию и некоторые другие. В России новый вариант вируса пока не обнаружен, сообщает глава Росздравнадзора Анна Попова. Ведомство внимательно следит за развитием ситуации.