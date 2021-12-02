Расследованием причин пробки на Московском шоссе в Петербурге займется прокуратура

Прокуратура проверяет соблюдение закона при эксплуатации Московского шоссе в Петербурге, сообщили в пресс-службе ведомства Пушкинского района. Ревизию запланировали после того, как на трассе образовалась пробка на двое суток.

Уборка дороги от снега проводилась ненадлежащим образом, утверждают в ведомстве. Это значительно замедлило движение на Московском шоссе, и фактически парализовало его.

Специалисты проводят очередную проверку эксплуатации транспортной артерии города. Был зафиксирован ряд нарушений. Отмечается, что дорожные службы уже расчистили большую часть снега, в настоящий момент работы по уборке шоссе продолжаются.

Сотрудники МЧС позаботились о том, чтобы стоящие в пробках петербуржцы не замерзли. Спасатели устроили для водителей два пункта обогрева на Московском шоссе в Пушкинском районе, сообщили в администрации района. Отметим, что жители Северной столицы массово выражали недовольство качеством уборки улиц от снега в комментариях на странице губернатора Александра Беглова во «ВКонтатке».

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.