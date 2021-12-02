Политолог Кедми: Зеленский добивается режима ЧС на Украине вбросами о «госперевороте»

Вброс президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся в стране «госперевороте» — это часть ловкой комбинации Киева, цель которой нанести удар по конкретному человеку. Об этом заявил известный израильский политолог и дипломат Яков Кедми.

Экс-глава секретной службы «Натив» вывел украинского лидера на чистую воду, заявив, что тот пытается запугиваниями населения добиться введения в стране режима ЧС. Такой же маневр до Зеленского пытался провернуть предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Под прикрытием общенациональной истерии бывший артист «Квартала 95» сможет спокойно расправиться со своими оппонентами, главный из которых — олигарх Ринат Ахметов.

«Может быть, Зеленскому удастся то, что не удалось Порошенко. Порошенко чего только не делал, даже пожертвовал ударными кораблями флота Украины, чтобы ввести чрезвычайное положение. Ему не дали. А теперь Зеленский придумал переворот. И, вероятно, тоже для того, чтобы ввести чрезвычайное положение. И он уже выбрал жертву», — цитирует израильского эксперта ИА SM-News.

Однако, по мнению Кедми, такое противостояние будет очень непростым и рискованным. Зеленский возомнил себя «бессмертным», если уверен, что публичные выпады в адрес Ахметова сойдут ему с рук, считает известный политолог.

Ранее в ходе пресс-марафона «30 вопросов президенту Украины» Владимир Зеленский заявил о готовящемся 1 декабря госперевороте при «участии» России, который может спонсировать олигарх Ринат Ахметов. В Кремле опровергли вброс украинского политика.