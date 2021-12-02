Суд заменил Соболь условные исправительные работы на реальные по делу о вторжении в жилище

Экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Любовь Соболь получила реальное наказание по делу о проникновении в жилище.

Как сообщил ее адвокат Владимир Воронин, Симоновский районный суд Москвы принял решение о замене условных исправительных работ на реальные.

Следует отметить, что в апреле 2021 года суд дал Соболь год исправительных работ с удержанием 10% зарплаты и назначил испытательный срок. Она вынуждена понести наказание за незаконное проникновение в чужую квартиру.

Ради этой цели экс-юрист ФБК незаконно пыталась использовать форму сотрудников Роспотребнадзора. Но в итоге она смогла обмануть курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома, где уже проникла в квартиру, оттолкнув хозяйку жилища, открывшей ей дверь.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России