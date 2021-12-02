Выбора нет. Пойдет ли Лукашенко на седьмой президентский срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может отказаться от участия в следующих выборах. Об этом стало известно в ходе его интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. По словам главы государства, он не собирается «уходить от большой политики», но принимать решение о выдвижении на новый срок будет исходя из ситуации в стране.

Отметим, в этом году белорусский лидер то и дело подогревает медиапространство словами о будущей отставке. Так, в феврале Лукашенко поднял тему преемственности. Тогда он заявил, что ни один из его сыновей не станет баллотироваться на пост президента, более того, этот вопрос на семейном совете ни разу не поднимался.

instagram.com / @lukashenko_nikolay

В конце марта глава государства на встрече с коллективом молокозавода в Гродно пообещал, что Белоруссия еще увидит «других президентов». А позднее и вовсе назвал имена чиновников, которые могут стать достойной, по его мнению, заменой. В список «крепких кандидатов» Лукашенко включил своего помощника, инспектора по Гродненской области Юрия Караева и председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника.

«Молодые, новое поколение, толковые. Знающие цену этой стране», — приводят слова белорусского лидера RT.

Однако российский политолог, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш убежден — реальной альтернативы Лукашенко у Белоруссии на сегодняшний день нет. А если и появится, его имя будет озвучено «в последний момент».

Пока же туманные фразы главы государства о возможном отказе переизбираться на еще один (седьмой по счету) срок — не более чем политический трюк.

«Решение об этом может быть принято только исходя из непосредственно конъюнктуры. То есть в интересах Александра Григорьевича [Лукашенко] поддерживать неопределенность по поводу своих намерений, чтобы не дать возможность консолидироваться тем оппонентам, которые пытались переворачивать ситуацию, и в то же время сохранить стабильность и управляемость», — пояснил собеседник «Политики Сегодня».

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Напомним, последние президентские выборы в Белоруссии состоялись прошлым летом — 9 августа 2020 года. Соответственно, следующее голосование должно состояться лишь через четыре года.

Но в данный момент в республике разрабатывают поправки в конституцию, одна из которых может закрепить «иные сроки выборов». Референдум по вопросу принятия новой редакции главного закона страны должен состояться не позднее февраля 2022 года.

«Новые выборы могут пройти через полгода после принятия конституции. Поэтому есть вероятность, что выборы могут пройти следующим летом», — рассказал Коктыш.

Более того, по словам Лукашенко, после принятия конституции жители страны смогут переизбрать не только президента, но и парламентариев, а также делегатов Всебелорусского собрания.