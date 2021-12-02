Песков заявил о заинтересованности России в заключении мирного договора с Японией

Российская сторона намерена продолжать решать проблемы в сфере заключения мирного договора с Японией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время брифинга с журналистами он отметил, что Токио является партнером Москвы, поэтому Россия дорожит двусторонними отношениями с Японией.

«Мы сохраняем политическую волю на продолжение всестороннего диалога с нашими японскими партнерами с тем, чтобы найти пути урегулирования этой основной проблемы (заключения мирного договора. — Прим. ред.)», — сказал Песков.

Японский премьер-министр Фумио Кисида ранее заявил, что вопрос отсутствия мирного договора с Россией нужно решать здесь и сейчас, а не перекладывать его на плечи будущего поколения.