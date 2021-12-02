«Впервые увидела уборочную технику»: петербуржцы рассказали о возобновлении движения на Московском шоссе

Движение на Московском шоссе в Санкт-Петербурге возобновилось после пробок, которые сохранялись на трассе в течение двух суток из-за неубранных от снега дорог.

Жизнь в Пушкинском районе Северной столицы начала возвращаться к привычному темпу. Двухдневная пробка на Московском шоссе рассосалась 2 декабря. Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», движение все еще затруднено на трассе в направлении города за поселком Шушары. При этом полоса в сторону Москвы полностью свободна. Жители Санкт-Петербурга с утра 2 декабря отмечали в соцсетях, что поток по Московскому шоссе начал двигаться.

«Возвращалась в 9 с Купчино и, о боги, я впервые увидела уборочную технику в количестве трех штук на встречке. Девятый год живу, и первый раз такое увидела. Надо записать в скрижали и объявить памятным днем», — подчеркнула жительница Северной столицы.

Снегопад накрыл Санкт-Петербург в ночь на 30 ноября. Утром город и Московское шоссе встали в десятибалльные пробки. Водители были вынуждены оставлять свои автомобили рядом с габаритными фурами и идти несколько километров пешком, чтобы добраться до дома. Петербуржцы в социальных сетях жаловались, что администрация губернатора Александра Беглова снова оказалась не готова к зиме, поэтому улицы города плохо убирали от снега.

Ранее власти Петербурга предложили альтернативный способ борьбы со снежным коллапсом на дорогах: они призвали горожан отложить поездки на личных автомобилях. Подробнее — в нашей статье.