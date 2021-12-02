Умер заслуженный профессор МГУ Владимир Горохов

Доктор филологических наук, заслуженный профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Владимир Горохов скончался на 89-м году жизни. Тело преподавателя обнаружила родственница.

Причина смерти профессора пока что остается неизвестной. По данным РЕН ТВ, тело доктора филологических наук нашла его племянница 1 декабря.

Владимир Горохов родился 1 июня 1933 года. Он окончил факультет журналистики МГУ в 1956 году, а работать в университете начал через десять лет после этого. С 1994 года Горохов заведовал кафедрой рекламы и связей с общественностью факультета журналистики МГУ.