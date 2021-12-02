Вице-премьер Удмуртии Строков уходит в отставку

Заместитель председателя правительства Удмуртии Анатолий Строков покидает свой пост. Об этом рассказал сам чиновник, передает «Ъ».

По словам Строкова, он окончательно снимет с себя полномочия 10 декабря. Его ждет новая должность в Москве, в каком ведомстве чиновник продолжит свою работу — неизвестно.

«На время, пока меня согласовывают на новую должность в Москве, я останусь советником главы Удмуртии и в конце января — начале февраля 2022 года приступаю к новым обязанностям. Это повышение. Буду работать на новом уровне и в том числе на благо республики», — поделился вице-премьер.

Напомним, Строков занял пост зампреда правительства Удмуртии в 2017 году. Ранее работал в департаменте общественных финансов Финансового университета. Также курировал работу минфина, министерства образования и министерства имущественных отношений.