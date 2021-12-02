Сатановский усомнился в умственных способностях Зеленского после заявлений о госперевороте

«Представление» президента Украины Владимира Зеленского с госпереворотом оказалось мыльным пузырем. Такое заявление сделал политолог Евгений Сатановский.

Зеленский говорил, что к революции якобы будет причастен бизнесмен Ринат Ахметов. Однако, как заметил Сатановский, он на это шоу не пришел.

«Хотя нельзя сказать, чтобы Ахметов был от этого шоу в большом восторге, так что горшки с ним украинский президент явно побил — и всерьез. Что, впрочем, является исключительно его личной проблемой — и гораздо большей, чем ему это сейчас кажется. Ну да он, впрочем, вообще человек не слишком умный. С юмористами это тоже бывает», — жестко прошелся по выходке Зеленского Сатановский в Telegram-канале.

Политолог констатировал, что Зеленский — дурак в кресле президента Украины. Глава государства способен только «изрядно нагадить», особенно в Донбассе, где сосредоточена половина вооруженных сил страны. Киев наверняка готовится к «зачистке» Донецкой и Луганской народных республик, уверен Сатановский.

Владимир Зеленский сообщал, что знает о планируемом 1 декабря государственном перевороте в стране. По его заверению, к нему якобы могут быть причастны и граждане Украины, и граждане России.