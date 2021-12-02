Ученые NASA сообщили о приближении к Земле 300-метрового астероида 11 декабря

Крупный астероид пройдет мимо Земли на следующей неделе, об этом предупреждают специалисты лаборатории NASA.

Небесное тело называется 4660 Nereus. Этот астероид часто посещает околоземное пространство. Его диаметр составляет 330 метров, что практически сравнимо с высотой 102-этажного небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг.

Из-за своих размеров и удаленности от Земли, 4660 Nereus классифицируется как потенциально опасный объект. Эта классификация включает в себя любой астероид, который пройдет в пределах 7,48 млн км от орбиты Земли и имеет диаметр более 140 метров.

По данным специалистов, 4660 Nereus пролетит в 3,93 млн км от Земли. Это в десять раз больше, чем расстояние между Землей и Луной. Этот астероид приближается к голубой планете примерно каждые 10 лет.