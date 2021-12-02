Экс-канцлер Австрии Курц принял решение окончательно уйти из политики

Бывший австрийский канцлер Себастьян Курц объявил о решении покинуть политику. Об этом пишет издание Kronen Zeitung.

Экс-канцлер Австрии заявил, что более не станет работать в политической области и уйдет с поста председателя Австрийской народной партии (АНП). Эту должность может занять министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. По словам Курца, он решил оставить политику после рождения сына.

Ранее сообщалось, что прокуратура Австрии ведет расследование в отношении Курца по делу о коррупции и взяточничестве. Сам бывший канцлер все обвинения опровергал.