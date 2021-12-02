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Министр спорта Красноярского края Ростовцев покинул свой пост

Политика
Министр спорта Красноярского края Ростовцев покинул свой пост

Глава министерства спорта Красноярского края Павел Ростовцев стал советником губернатора Александра Усса. Для этого чиновнику пришлось покинуть свой пост, передает РИА Новости.

«Сейчас в регионе есть потребность в человеке, который будет взаимодействовать с министерствами и ведомствами по серьезным вопросам, связанным с развитием спорта», — прокомментировал свое назначение Ростовцев.

Должность министра спорта временно занял Роман Сотников — экс-генеральный директор «Платинум Арены», куда перешел из представительства ООО «Русская Платина». 

Напомним, что Павел Ростовцев уже занимал пост советника губернатора в период с 2015 по 2016 года. 

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