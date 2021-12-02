«Губернатору лопату в руки». Петербуржцы в ярости от трехдневных пробок

Петербуржцы, застрявшие в трехдневной пробке на Московском шоссе, все-таки смогли добраться домой и даже спасти из снежного плена свои автомобили, сообщают СМИ. Хроники зимнего коллапса в Северной столице приобретают фантастические масштабы: конец 2021 года местные жители запомнят навсегда.

Дорожный затор, образовавшийся 30 ноября, заставлял водителей бросать «движимое» имущество и идти до города пешком. МЧС спасало замерзших людей, уже и не чаявших добраться домой живыми (шагать по трассе до города 4 часа), чаем в пунктах обогрева. Лишь 2 декабря полоса на Москву вновь освободилась.

Власти Петербурга пеняют на «залповый» снегопад, которого в городе якобы не было вот уже 10 лет. Снегопад действительно был, но вполне умеренный и логичный для начала зимы. Первый снег пошел 24 ноября, спустя три дня город снова замело, а спецтехники на улице жители так и не увидели.

Далее ситуация приобрела масштабы неофициального «чрезвычайного происшествия»: травмпункты заполонили пострадавшие от заснеженных тротуаров, а число ДТП резко выросло. Например, накануне гололедица чуть не угробила 14 курсантов Росгвардии: грузовик не вылетел в кювет и врезался в дерево.

Невские Новости / Наталия Казакова

Петербуржцы рвут и мечут в Instagram губернатора Александра Беглова, но ответа не получают. Тонны негативных комментариев сначала пытались удалять и блокировать авторов, но бесполезно: обозлившихся горожан слишком много. Они требуют у Беглова то уйти в отставку, то навести в городе порядок лично. С лопатой в руках.

«Губернатору лопату в руки и убирать снег с улиц города. Показать пример горожанам, а то только сидеть в пиджачке и нести чушь про коды [QR] можно?»;

«Господи губернатор, вам вообще не стыдно за обстановку в городе? Снег выпал более суток назад, ни одной нормально почищенной дороги и тротуара в городе! Уйдите уже в отставку…»;

«Займитесь делом наконец-то. Уберите снег, зачем вы находитесь на этом посту не понятно. Выполните свои обязанности хоть раз, освободите город от снега!»;

Ответа на гневные обращения граждане не получают. Свои соцсети губернатор Беглов давно покинул, а ситуацию в городе никак не комментирует. В прошлом феврале, когда ситуация была практически аналогичной, губернатор заявил, что «за два-три дня город убрать невозможно».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Урбанист Вадим Безвербный подчеркивает, что с приходом стихии бедствия случаются и в других больших городах мира — в Нью-Йорке и Лондоне коммунальные службы не всегда справляются с ситуацией. Но все же последствия зависят от готовности местных властей к зиме.

«При должной подготовке можно купировать часть последствий, в том числе связанных со снегопадом или с ливневками, которые у нас часто не работают. Думаю, [местные] власти не обращают должного внимания на накопившиеся проблемы. Конечно, нужно готовиться более тщательно к подобным форс-мажорным обстоятельствам», — заявил сотрудник Института социально-политических исследований РАН.

Ранее журналисты выяснили, что снегоуборочный автопарк Петербурга обеспечен техникой всего на 30–40%, а кадров в коммунальных службах просто не хватает. Отмечается и устаревшая спецтехника «на вооружении» Северной столицы — последний раз парк обновлялся в 2011 году, а срок службы нужных машин составляет около 10 лет. Также во втором по численности населения городе России наблюдается дефицит снегоплавильных станций. Подробнее о том, как в администрации губернатора зарывают рейтинги Беглова под снегом — в нашей статье.