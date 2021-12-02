Политолог Бортник посчитал слова Зеленского о госперевороте публичной угрозой оппозиции

Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о государственном перевороте является публичной угрозой оппозиции. Об этом заявил политолог Руслан Бортник.

Украинский лидер ранее объявил о готовящемся госперевороте в стране. По его прогнозам, событие должно было состояться 1 декабря. Однако обстановка в Киеве спокойная.

Бортник считает, что любые попытки дестабилизировать ситуацию с этого момента будут расцениваться в качестве госизмены. По его словам, высказывание Зеленского стало последним предупреждением для оппозиции, пишет РИА Новости.

«Власть показывает, что тот, кто будет заниматься протестной оппозиционной или протестной политической детальностью, в любой момент может быть обвинен в госизмене», — отметил политолог.

Эксперт считает, что на Украине все же пройдут митинги. Однако глобального протеста не состоится, добавил Бортник.

Ранее Руслан Бортник заявил, что Владимиру Зеленскому придется покинуть Украину, если тот проиграет на президентских выборах в 2024 году. По его словам, лидер многим перешел дорогу, поэтому его не оставят в покое.