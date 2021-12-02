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Макрон на фоне миграционного кризиса назвал премьера Британии Джонсона клоуном

Политика
Макрон на фоне миграционного кризиса назвал премьера Британии Джонсона клоуном

Сотрудничество Франции и Британии могло бы принести огромные плоды, однако кабмин Соединенного Королевства — это «цирк», а возглавляет его «клоун» Борис Джонсон. С таким резким заявлением выступил французский лидер Эммануэль Макрон.

Французский лидер выступил с жесткой критикой главы Правительства Великобритании в комментарии сатирическому изданию Le Canard Enchaine. Поводом для резкой риторики стала сложившаяся у пролива Ла-Манш ситуация с нелегальными мигрантами. Текущий британский кабмин — это подлинный цирк, которым руководит клоун, пытающийся выдать себя за жертву во избежание ответственности за Brexit, счел президент Франции.

«Очень грустно видеть великую страну, с которой мы могли так много сделать, во главе с клоуном», — цитирует Макрона издание Express.

Отношения Лондона и Парижа и личные отношения Бориса Джонсона и Эммануэля Макрона остаются напряженными. На полях саммита G20 британский премьер выразил надежду, что команда Макрона откажется от угроз санкциями и «расправы» за выход из состава ЕС.

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