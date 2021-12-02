Всесезонный туристический центр «Поднебесье» намерены построить в Хакасии

Всесезонный туристический центр, который будет называться «Поднебесье», планируют открыть в Хакасии. Решение приняли глава республики Валентин Коновалов и директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Работа государственной корпорации «Туризм.РФ» направлена на создание возможностей для россиян в сфере путешествий по регионам и за их пределы. Совместно с субъектами России, компания организует кластер для отдыха на базе государственно-частного партнерства. Также корпорация вносит инвестиции в создание инфраструктуры.

Основным результатом работы организации должно стать строительство туристического центра «Поднебесье». Республика в рамках сотрудничества с корпорацией проведет аудит привлекательных для туристов мест в регионе. Специалисты изучат природный потенциал территории. Кроме того, планируется разработать дорожно-транспортную карту, которая даст возможность сформировать инновационную и экологичную зону для отдыха россиян со всей страны.

Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев ранее заявил, что отдых в Европе россиянам могут заменить путешествия по стране. Например, европейскую архитектуру можно увидеть в Калининграде, пишет телеканал «360».