Политолог Миронов упрекнул Польшу в жестоком решении миграционного кризиса

Варшава решила жестоко поступить с мигрантами на польско-белорусской границе. К такому мнению пришел политолог Григорий Миронов.

Власти Польши ввели запрет на пребывание посторонних на границе с Белоруссией, включая журналистов и активистов, которые оказывают помощь беженцам. Политолог Григорий Миронов в беседе с «ПолитРоссией» упрекнул Польшу в жестоком решении миграционного кризиса. По словам эксперта, польским властям не нужны свидетели, потому что могут начаться массовые избиения.

«Варшаве будет не очень приятно, если по европейским телеканалам будут показывать избитых их пограничниками мигрантов. Поэтому никого туда и не пустят», — сказал Миронов.

Белоруссия в отличие от Польши решает вопрос мирным путем: приглашает СМИ освещать ситуацию и оказывает людям гуманитарную помощь, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, Польша запретила посторонним находиться в граничащей с Белоруссией зоне. Запрет распространяется на 200 населенных пунктов вдоль границы и на расстоянии около 3 км. Решение действует до 1 марта 2022 года.