Сопредседатель «Зеленых» Бербок спрогнозировала политику «диалога и жестокости» в отношении КНР

Новое Правительство Германии может ужесточить политический курс в отношении Китая. Такое предположение сделала сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок.

Политик является основным кандидатом на пост министра иностранных дел ФРГ. Она выступила за выработку общей европейской политики по Пекину. В интервью газете Die Tageszeitung она заявила: внешняя политика не должна выдвигать на первый план разногласия. Такой подход, а также игнорирование конфликтов, приведут страну в тупик.

«Вот почему для меня внешняя политика, базирующаяся на ценностях, всегда представляет собой сочетание диалога и жесткости. Красноречивое молчание не является постоянной формой дипломатии, даже если некоторые считали так в последние годы», — сказала Анналена Бербок.

Говоря об экономических отношениях с Китаем, она заявила о заинтересованности азиатской страны в европейском рынке. ЕС при этом сильно пострадает, если потеряет китайские товары, добавила немецкий политик.

Ранее в Германии отказались обозначить четкую позицию по бойкотированию Олимпийских игр в Пекине. С подобными призывами ранее выступили политики из США, Канады и Норвегии.