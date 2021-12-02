Анонсированная Зеленским попытка госпереворота на Украине не состоялась

Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским государственный переворот в первый день зимы не состоялся. Как 26 ноября заявил на пресс-конференции сам глава государства, Киев должна была накрыть волна протестов, якобы организованных и проплаченных олигархом Ринатом Ахметовым.

Однако на деле оказалось, что за митингами, которые по своим масштабам явно не дотягивали до госпереворота 2014 года, стояла оппозиция в лице сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко и радикального движения «Национальный корпус». Но об всем по порядку.

Как и положено, осведомленные о готовящихся протестах сотрудники Нацгвардии стали перекрывать центральные улицы, начиная с шести утра по местному времени. Вот только первые митингующие подтянулись к зданию Верховной рады лишь спустя несколько часов.

К десяти утра (09:00 МСК) под окнами парламента собрались около сотни предпринимателей из движения SaveФОП. Это, впрочем, не стало сюрпризом, ведь активисты с лета устраивают акции протеста, требуя отменить обязательное применение кассовых аппаратов, скандируя лозунги против увеличения налогов малому бизнесу и выступая за упрощение системы расчетных операций. В общем, о свержении власти речи не шло.

Пока митингующие мирно размахивали плакатами и призывали предпринимателей всей страны к объединению, в здании Рады с ежегодным посланием к парламенту и народу выступал сам Владимир Зеленский. Более того, о госперевороте он не упомянул. Традиционно отрапортовал об успехах Украины, призвал к борьбе за независимость, раздал награды, а после уехал в собственный офис на Банковской.

Вулиця Грушевського наразі не перекрита, але тут багато правоохоронців.



Біля @verkhovna_rada є мітингувальники #SaveФОП pic.twitter.com/BsvG4U1pKs — ЧЕСНО (@chesno_movement) December 1, 2021

Между тем в центре Киева уже полностью перекрыли движение: правительственный квартал оцепили силовики, город наводнили спецназовцы, а на главную столичную улицу Крещатик со знаменитой площадью Независимости (Майдан Незалежности) стянулись более полусотни автозаков.

Непосредственно антиправительственная акция началась там лишь около семи часов вечера. К этому времени митингующим удалось собрать более 700 участников (те самые сторонники Порошенко и Нацкорпуса), среди которых были замечены глава партии «Голос» Кира Рудик и бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов.

Забегая вперед, отметим, что основная часть протестующих покинула центральную площадь спустя три часа, остальные разошлись по домам ближе к полуночи, когда столбики термометров опустились ниже нуля, а заморозки остудили пыл противников действующей власти.

Митингующие выдвинули четыре требования: отставка Зеленского, а также главы офиса президента Андрея Ермака и замсекретаря Совбеза Руслана Демченко и роспуск Рады с последующим проведением досрочных выборов. При этом вечерняя акция (как и утренняя) не отличилась агрессивностью и прошла настолько мирно, что сотрудники охраны правопорядка не зафиксировали ни одного нарушения.

Завершили день протестующие феерично. Под выкрики «Зеленского — прочь! Ермака — в отставку!» и «Скоро сядешь!» украинцы забросали вход в офис президента мелочью. Как выяснилось, деньги двум вышеупомянутым начальникам собрали «на билет в Ростов».