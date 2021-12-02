Посол России Антонов: США следует заняться внутренними проблемами с расовой дискриминацией

Россия рассчитывает на то, что власти США перестанут считать пропаганду нацизма «проявлением свободы выражения мнения». Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что Соединенные Штаты продолжают попытки уличить другие страны в «нарушениях» прав человека. Однако американская сторона не обращает внимание на свои внутренние проблемы, в том числе в области расовой дискриминации и распространения неонацизма. Россия решительно выступает против такого подхода, подчеркнул Антонов.

«Хочется надеяться, что здравый смысл все-таки возобладает и Вашингтон перестанет рассматривать пропаганду нацизма как "проявление свободы выражения мнения"», — призвал дипломат.

Посол добавил, что преступления в США на почве расовой ненависти происходят все чаще. Кроме того, по подсчетам экспертов, на территории страны продолжают деятельность более 800 экстремистских организаций.

Ранее МИД России опубликовал доклад о ситуации с героизацией нацизма. Согласно тексту документа, подобная обстановка наблюдается в 41 стране.