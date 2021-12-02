Более 40% опрошенных врачей в России ожидают незначительного роста заболеваемости COVID-19

Большинство опрошенных врачей в России допустили небольшой прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такой ответ дали 42% медиков.

Исследование провели аналитики компании «Росгосстрах жизнь», «Росгосстрах» и специалисты платформы для врачей «Доктор на работе». Каждый девятый медик среди опрошенных уверен, что в ближайшие месяцы заболеваемость коронавирусом снизится. При этом 29% респондентов заявили, что число новых случаев инфекции среди россиян увеличится.

При этом каждый пятый врач затруднился ответить на вопрос о тенденции коронавирусной инфекции в ближайшее время. Еще 55% медиков уверены в необходимости ввести дополнительные ограничения в условиях пандемии, пишет РБК.

Врачи из Московской области ранее рассказали, сколько государство тратит на лечение от коронавирусной инфекции. За первую половину 2021 года в России на борьбу с пандемией направили 218 млрд рублей, передает телеканал «360».