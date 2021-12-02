Баранец высмеял главу МИД Британии, проехавшую на танке НАТО у границ России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в лучших традициях британского колониализма демонстративно проехалась в танке НАТО вдоль российско-эстонской границы 1 декабря. Англоязычные СМИ сравнивают чиновницу с «железной леди» Маргарет Тэтчер, но военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец уверен, что отличия разительные.

«…Стройная Маргарет ловко юркнула в люк боевой машины. А вот располневшая Лиз с трудом смогла протиснуть попу внутрь "Челленджера"», — иронизирует Баранец на страницах «КП».

Впрочем, куда важнее фигуры Трасс тот посыл, который она хотела продемонстрировать Москве. Милитаристская выхода министра иностранных дел указывает, что Соединенное Королевство явно пренебрегает цивилизованным диалогом, считает Баранец. Чуть позже на эстонской военной базе Трасс это подтвердила, заявив, что ее страна «поддерживает Украину и предостерегает Россию от агрессии».

«Танковая выходка Трасс, безусловно, знак для Москвы недружественный. Но скорее не опасный, а глупый. Когда глава МИД лезет в боевую машину — это говорит лишь об утере всех дипломатических аргументов. <...> Ну как тут не напомнить Лизе Трасс народную шутку: "Не хотите разговаривать с Лавровым, будете разговаривать с Шойгу"…», — указывает обозреватель.

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Раскритиковали Трасс и в Совфеде РФ, указав, что аналогичный поступок главы МИД Сергея Лаврова у белорусско-польской границы вызвал бы острую реакцию в «натовских» столицах.

Ранее Трасс призвала Москву воздержаться от попыток «подорвать стабильность» в государствах- союзниках Великобритании и назвала это потенциальной «стратегической ошибкой». В МИД РФ ответили, что Россия не посягает на стратегические ошибки — «это историческая прерогатива Великобритании».