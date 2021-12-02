Силовики задержали сотрудников украинских разведслужб в нескольких регионах России

Два агента Службы безопасности Украины, которые собирали данные о стратегических объектах на территории РФ, были задержаны сотрудниками ФСБ России.

Как указывается в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, агенты СБУ прибыли в Россию для фото- и видеосъемки стратегически важных объектов инфраструктуры.

«Задержаны два агента Службы безопасности Украины — Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 года рождения, и его сын Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 года рождения, прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры», — отметили в ЦОС ФСБ.

В текущий момент задержанные признались, что были завербованы действующим сотрудником украинских спецслужб, который пообещал за необходимую информацию вознаграждение в размере десяти тысяч долларов.