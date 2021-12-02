Суд обязал Навального выплатить 850 тыс. рублей штрафа по делу о клевете на ветерана ВОВ

Осужденный по делу «Ив Роше» Алексей Навальный получил штраф на сумму в 850 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным. По данным следствия, блогер поделился летом 2020 года в социальных сетях и телеграмм-канале роликом, в котором опорочил честь пенсионера Артеменко.

Апелляционная инстанция столичного суда оставила без изменений приговор мирового судьи. Навальный свою вину не признает. В настоящее время он отбывает срок в колонии, которая находится во Владимирской области.