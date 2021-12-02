Уголовное дело о незаконной охоте возбудили в отношении коммуниста Рашкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следственные органы установили, что член партии КПРФ в ночь на 29 октября выслеживал лося на территории хозяйства «Лебедка» в Саратовской области. Убив животное, Рашкин спрятал оружие, а затем вместе с другими лицами, которые участвовали в охоте, разделал оленя.

Нарушители вместе с тушей скрылись на автомобиле «Лада Ларгус». Факт незаконной добычи животного был выявлен сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

На основании собранных правоохранителями материалов Госдума согласилась лишить политика депутатской неприкосновенности. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что в конце ноября Валерий Рашкин попал в больницу для лечения. Источник не стал комментировать информацию о его здоровье.