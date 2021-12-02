Лукашенко заявил о возможном проведении досрочных выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение досрочных выборов в республике. Об этом он заявил во время интервью.

Как отметил глава государства, такое голосование может состояться после принятия обновленной Конституции Белоруссии. Он также усомнился в том, что выборы могут пройти летом 2022 года.

«Нет, это будет видно. Нам до президентских выборов три года примерно – четыре», — приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Референдум по новой Конституции Белоруссии, по предварительной информации, состоится не позднее февраля 2022 года. Перед этим планируется вынести доработанный проект поправок на публичное обсуждение.