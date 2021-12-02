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Генсек НАТО Столтенберг указал на отсутствие у России права на собственную сферу влияния

Политика
Генсек НАТО Столтенберг указал на отсутствие у России права на собственную сферу влияния

Россия якобы не имеет права на собственную сферу влияния. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Telegraph.

По его словам, РФ не может помешать вступлению Украины в Североатлантический альянс. Решение остается за членами НАТО и Киевом.

«У России нет права вето или права голоса в этом вопросе, и она не имеет права устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей. Сама идея, что поддержка НАТО суверенных стран — провокация, ошибочна», — сказал Столтенберг.

Некоторые западные политики в последнее время стали говорить, что Россия якобы собирает войска у украинской границы. В Москве ответили, что подобные заявления используются в качестве предлога для наращивания сил НАТО в прилегающих к РФ регионах.

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