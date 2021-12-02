«Белорусы Крыма»: визит Лукашенко поставит точку в признании региона в составе России

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко станет финальным с точки зрения признания Минском статуса полуострова. Об этом сообщил глава национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

Президент Белоруссии ранее сообщил, что намерен посетить Крым. По его словам, полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он добавил, что поездка будет означать признание полуострова частью России.

Чегринец в комментарии РИА Новости отметил, что Крым был признан Белоруссией российским де-факто еще в 2014 году. Теперь осталось поставить финальную точку, заявил он.

«Это будет сделано в момент визита Александра Григорьевича в Крым», — подчеркнул глава региональной национально-культурной автономии.

Он заявил, что община Крыма неоднократно приглашала президента Белоруссии в гости. Чегринец отметил, что в последний раз — на юбилей белорусского поэта Максима Богдановича, который состоится 9 декабря.