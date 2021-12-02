Лукашенко сообщил о публикации проекта новой конституции Белоруссии до конца декабря

Проект новой конституции Белоруссии опубликуют до Нового года. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Он указал в беседе с РИА Новости, что документ будет опубликован в течение месяца. На уточняющий вопрос Лукашенко отметил, что это может занять две недели.

Референдум по новой конституции Белоруссии предполагается провести в 20-х числах февраля 2022 года, сообщил он. Голосование будет проведено, если не случится каких-либо ЧС.

«Еще раз мы хотим взять предложения от людей, а в феврале месяце, в 20-х числах, где-то примерно так, еще подумаем, как нам удобно и лучше по закону, по ныне действующей конституции, вынесем на референдум», — заявил он.

Лукашенко заявил, что главной задачей новой конституции является перераспределение полномочий и создание новой структуры власти. По его словам, в ней будет отмечена сильная президентская власть. Роль правительства и парламента также будет усилена. В новый основной документ войдет утверждение Всебелорусского собрания — нового органа в стране.