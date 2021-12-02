Крымские водохранилища увеличили свои запасы втрое в сравнении с 2020 годом

Запас водохранилищ Крыма к началу зимнего периода составил около 106 млн кубометров. Этот показатель в три раза больше прошлогоднего уровня. Соответствующей информацией поделился гидрометцентр полуострова.

Гидрологи сообщили, что общий запас воды в водохранилищах Крыма к началу зимы составил 105,99 миллиона кубометров. Этот показатель на 6,09 млн кубометров меньше в сравнении с прошлым месяцем.

После долгой засухи в период с 2019 по 2020 год общий запас во всех крымских водохранилищах к началу зимнего времени в прошлом году составлял 36,67 млн кубометров. Об этом напомнили сотрудники гидрометцентра полуострова.

В ноябре текущего года в акватории большинства рек выпали осадки, носящие локальный характер. По информации горных метеостанций, число осадков около метеостанции Ай-Петри составило 77% от нормы, около станции Ангарский Перевал — 64% от ноябрьской нормы.