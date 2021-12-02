Евросоюз получил от Украины запрос о дополнительной финансовой помощи

Украинские власти обратились к Евросоюзу с просьбой о дополнительной финансовой поддержке, которая поможет обеспечить устойчивое финансирование в ближайшие годы.

Администрация президента Владимира Зеленского ведет переговоры с Евросоюзом по поводу размера финансовой помощи и условий. Такой информацией поделился уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца агентству Bloomberg.

«Мы отправили официальный запрос Европейской комиссии о долгосрочной макрофинансовой программе», — отметил он в интервью Bloomberg.

Со слов Буцы, администрация главы украинского государства Владимира Зеленского уже ведет переговоры с Евросоюзом по вопросам размера финансовой поддержки и обсуждает условия, связанные с новым пакетом займов.

Как пишут журналисты издания, новая финансовая поддержка при учете масштаба украинских обязательств будет составлять свыше 1,2 млрд евро.