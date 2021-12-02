Пресс-секретарь Горбачева: СССР мог сохраниться в форме добровольного союза

СССР мог сохраниться в форме добровольного союза, но за годы Перестройки государство не удалось адаптировать к новым реалиям. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента СССР Андрей Грачев.

Бывший помощник первого президента Советского Союза Михаила Горбачева отметил, что СССР был важным геостратегическим и политическим «фактором» в течение всего XX века. Страна могла бы сохраниться, сообщил РИА Новости Грачев.

«Один из простых ответов на вопрос, мог ли остаться существовать СССР, — это то, что СССР после подписания нового союзного договора, который был запланирован в августе 1991 года, мог бы продолжить свое существование в демократическом варианте добровольного союза», — заявил собеседник агентства.

Грачев отметил, что, по мнению Горбачева, сохранению СССР помешали путч в августе 1991 года и беловежская встреча трех президентов, взявших на себя ответственность за распад страны. Однако этот ответ он считает поверхностным. Последним шансом на сохранение страны Грачев назвал Перестройку.