Протестующие против политики властей Украины киевляне закидали офис Зеленского мелочью

Колонна недовольных политикой украинской власти граждан пришла к зданию офиса президента Украины и стала забрасывать его мелочью.

Митинг против правительства Украины, начавшийся 1 декабря, завершился сегодня в стране, в нем участвовали несколько тысяч человек. Участники протестов прошлись по правительственному кварталу и завершили шествие на улице Банковой.

Оказавшись около офиса Владимира Зеленского, протестующие забросали его мелочью. При этом они выкрикивали: «на билет на Ростов» и «импичмент». После этого колонна направилась дальше по правительственному кварталу в сторону Верховной рады.

Отмечается, что полиция пока не вмешивается в происходящее. По мнению митингующих, нынешние действия украинских властей нужно расценивать как «государственный переворот и попрание конституции».