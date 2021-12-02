Американский суд отклонил иск бывших акционеров ЮКОСа к России на 50 млрд долларов

Американский апелляционный суд отклонил иск бывших акционеров компании ЮКОС. Об этом сказано в постановлении суда. Иск составляет около 50 миллиардов долларов.

Суд удовлетворил ходатайство ответчика в лице Москвы. Апелляция при этом также отклонила просьбу экс-вкладчиков ЮКОСа о пересмотре решения суда, приостановившего дело. В постановлении сказано, что «ходатайство удовлетворено, дело закрыто».

Летом 2014 года Гаагский третейский суд единогласно решил удовлетворить иск экс-акционеров компании и обязал Москву выплатить этим людям примерно 50 млрд долларов. Однако Кремль оспорил это решение. В апреле 2016 года суд в Гааге признал его недействительным. Но в феврале прошлого года он же все-таки обязал Москву выплатить эти деньги.