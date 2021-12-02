Лукашенко: Россия и Белоруссия пока не подошли к созданию единой валюты

Москва и Минск в данный момент не подошли к созданию единой валюты. Соответствующее заявление сделал глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что создание единой валюты является более высоким уровнем интеграции. По словам главы государства, Москва и Минск пока не подошли к нему.

«Подойдем — будем решать», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что в данный момент не стоит поднимать вопрос о единой валюте. По его словам, к ней необходимо двигаться шаг за шагом. Глава белорусского государства поделился соответствующей информацией во время беседы с РИА Новости.

Белорусский лидер недавно также заявил, что Крым в 2014 году стал частью России без боя, потому что украинские военные, которые служили на полуострове, сами предложили российским коллегам взять регион под контроль.