Японский премьер выразил сожаление из-за отсутствия мирного договора с Россией

Японский премьер-министр Фумио Кисида встретился с властями города Немуро префектуры Хоккайдо. Он во время этой встречи обсудил проблему отсутствия мирного договора с Россией.

Кисида отметил, что решение отсутствия мирного договора с Россией является борьбой со временем. По мнению премьер-министра Японии, эта проблема не должна упасть на плечи будущих поколений.

Японский премьер при этом выразил сожаления из-за того, что вопросы вокруг Курильских островов и мирного договора с Россией так и не был решены. Кисида признался, что после того, как занял должность премьера, он провел переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

По словам министра, стороны сошлись во мнении, что Японии и России необходимо серьезно заниматься решением этой проблемы, основываясь на имеющихся соглашениях, в число которых входит и достигнутая в 2018 году в Сингапуре договоренность.