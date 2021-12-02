Эксперт: Россия вовремя заметила стратегическую ловушку Запада с Крымом

Задержанные российскими спецслужбами украинские диверсанты, планировавшие серию терактов, были частью плана США и Запада по доведению ситуации до крайней точки, когда Москве обязательно пришлось бы отреагировать.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал эксперт по безопасности и военный эксперт Александр Жилин, по словам которого, России, благодаря высочайшему профессионализму своих спецслужб, удалось избежать расставленной Западом стратегической ловушки.

Напомним, ранее пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) заявила о задержании работавших на СБУ Зиновия и Игоря Ковалей – отца и сына, которые собирали данные о российских стратегических объектах, а также молодого человека, планировавшего теракты на территории РФ.

Украинские диверсанты планировали взорвать мачту радиоцентра Черноморского флота РФ, башню телецентра Крыма и мобильную газотурбинную электростанцию.

Комментируя эту информацию, Александр Жилин заявил, что гордится работой российской контрразведки и спецслужб.

«Прежде всего я бы отметил высочайший профессионализм наших ребят из ФСБ, которые не просто проявляют бдительность, а осуществляют глубинный контроль над процессами (профессионалы поймут, о чем я говорю). Потому что борьба с терроризмом предполагает широкий спектр работ», — добавил военный эксперт.

По его словам, на российской территории планировались серьезные теракты, которые, возможно, должны были послужить для доведения ситуации между РФ и Украиной до крайней точки.

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«Если бы это произошло, Россия не могла бы не отреагировать (потому что репутационные потери будут колоссальные), но она попала бы в стратегическую ловушку, когда наш противник наблюдал, как воюет друг с другом некогда единый народ», — объяснил Жилин.

В этой ситуации, по словам эксперта, необходимо проявлять мудрость, и так четко пройти этот путь, чтобы не оказаться в пропасти противостояния, где вместо дипломатии будут работать лишь эмоции.

Россия по спецканалам наверняка уже подала Киеву все сигналы о недопустимости подобного, уверен Жилин, хотя вслух, по его словам, эти сигналы никогда не будут озвучены. Но если в Киеве остался хоть один человек в здравом уме, он поймет, насколько все серьезно, заключил эксперт.