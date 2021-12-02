Экономист Гольдарб рассказал, сколько постмайданные власти украли у украинцев

Сбережения украинских граждан в 2013 году составляли 100 миллиардов долларов, а к 2021 году на руках у украинцев осталось только 30 миллиардов. Это значит, что власти ограбили свой народ на 70 миллиардов долларов.

С таким заявлением в эфире YouTube-канала киевского блогера и рэпера Тарика Незалежко выступил украинский политолог и экономический эксперт Максим Гольдарб.

Как напомнил эксперт, нынешний президент Украины Владимир Зеленский в начале своего срока врал, что хочет, чтобы бизнес в стране работал нормально.

«Зеленский и его приближенные поняли, что для них лучший бизнес – грабеж страны. У населения на Украине было 100 миллиардов долларов на руках в 2013 году, а сегодня 30. 70 миллиардов не стало, их забрали у людей, вымыли ценами, тарифами, уничтожением гривны и отъемом вкладов у малого и среднего бизнеса», — объяснил экономист.

ФБА «Экономика сегодня» /

При этом Гольдарб добавил, что если бы он сам находился у власти, он бы заботился о том, чтобы улучшить благосостояние населения, чтобы украинцы смогли опять увеличить свои сбережения с 30 до 100 миллиардов долларов. Ведь власти должны быть заинтересованы в благополучии граждан, которые двигают экономику и содержат государство. Но нынешние руководители страны думают совсем о другом – о том, как отобрать у украинцев их последние деньги, заключил эксперт.

Напомним, ранее депутаты Верховной рады заявили, что при нынешнем руководстве Украина превратилась в экономически отсталую, непригодную для проживания страну.