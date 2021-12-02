Москва и Берлин намеренно «затягивают» открытие российского газопровода «Северный поток — 2», благодаря остановке сертификации проекта.

Москва может нарочно останавливать запуск проекта якобы из корыстных побуждений. Об этом написал эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский для издания «Главред».

«Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. Соответственно, наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение», — отметил он.

Землянский считает, что ситуация на газовом рынке Европы кобы устраивает российскую компанию «Газпром». В заключение он добавил, что для России и Германии принципиально важно, чтобы газопровод сертифицировали строго в правовом поле, а также якобы получать дополнительные дивиденды от сложной ситуации на европейском рынке.