Пришедшие на Майдан в Киеве сторонники оппозиции потребовали отставки Зеленского

Участники протестной акции в центре Киева потребовали отставки президента Украины Владимира Зеленского.

ТАСС сообщает, что митингующие на Майдане одобрили в среду текст меморандума. В нем содержится требование отставки президента, увольнения главы его офиса Андрея Ермака, а также проведение досрочных выборов в Верховную раду с расчетом на то, что в ее составе не будет большинства от президентской партии «Слуга народа».

Текст меморандума озвучил один из организаторов митинга — Юрий Гудыменко. Он также объявил о начале бессрочной кампании в поддержку полной перезагрузки власти и создании координационного совета оппозиции. Он заявил, что Украина «нуждается во власти, которая будет бороться с Россией, а не с оппозицией».

Митингующие после митинга направляются колоннами к офису президента Украины. На данный момент въезд в правительственный квартал перекрыт силами правопорядка.