Экс-посол Канады в Афганистане пообещал Москве «кровотечение» при агрессии на Украине

Москву ждет международная изоляция и крах экономики при якобы инициации военной агрессии на Украине. Соответствующее заявление сделал канадский экс-посол в Афганистане Крис Александер.

По словам канадского экс-дипломата, возможная война между Россией и Украиной может приобрести международный характер. Александер считает, что «более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину» якобы сделает главу российского государства Владимира Путина «международным изгоем». Из-за этого произойдет «кровотечение» экономики России.

Бывший дипломат подчеркнул, что в этом конфликте страны Центральной Европы поддержат Украину. По мнению экс-посла Канады, Вашингтону и НАТО также придется отреагировать с полной решимостью. По словам Александера, Оттава при этом должна помочь Киеву вступить в Альянс.