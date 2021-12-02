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НАТО намерена учесть Россию при составлении своей новой стратегической концепции

Политика
НАТО намерена учесть Россию при составлении своей новой стратегической концепции

Новая стратегическая концепция Североатлантического альянса будет учитывать все проблемы, с которыми сталкивается блок. В частности, к ним относится Россия, об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Новая стратегическая концепция НАТО должна быть завершена до следующего саммита альянса, который состоится в Испании весной 2022 года. По словам Блинкена, в ней необходимо отразить проблемы, с которыми блок сталкивается в настоящее время, а не те, что были десять лет назад. Об этом госсекретарь США рассказал в интервью телевидению Латвии.

«В последний раз мы — НАТО — создавали стратегическую концепцию в 2010 году, и мир тогда выглядел совсем иначе. Россия упоминалась как партнер, Китай не упоминался», — сообщил Блинкен.

Американский госсекретарь подчеркнул, что Россия является одной из главных забот США. Он также выделил обеспечение мощной защиты и сдерживание как фундаментальные задачи для государства.

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