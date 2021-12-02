Глава украинского МИД Кулеба: Москва не сможет помешать Киеву сблизиться с НАТО

Россия не может помешать Украине сблизиться с НАТО. Соответствующее заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, предложения обсудить данный вопрос с Альянсом или Белым домом будут нелегитимными.

Глава российского государства Владимир Путин 1 ноября сообщил, что в переговорах с Вашингтоном и их партнерами Москва будет настаивать на создании конкретных договоренностей, которые исключают любые продвижения Альянса на восток и размещения около границы России систем оружия, угрожающих Кремлю.

Кулеба заявил, что Москва не может помешать Киеву сблизиться с Альянсом и якобы не имеет права высказываться в этих дискуссиях. По словам главы МИД Украины, любые российские предложения обсудить с Белым домом или НАТО, либо с другими государствами, гарантий того, что Альянс не будет расширяться на восток являются нелегитимными.