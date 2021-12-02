«Коммерсант»: в 2022 году губернаторский корпус ждет точечная ротация

«Точечная» ротация перед региональными выборами в 2022 году может затронуть старожилов губернаторского корпуса, следует из доклада «Госсовет 2.0» коммуникационной группы «Минченко консалтинг».

Плановые прямые выборы глав регионов в следующем году пройдут в 12 регионах. В Адыгее руководителя изберет республиканский Госсовет. По мнению авторов доклада наиболее шаткие позиции среди глав регионов с истекающим сроком полномочий имеет дорабатывающий второй срок губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

На перспективы глав Томской и Свердловской областей Сергея Жвачкина и Евгения Куйвашева будут влиять результаты думской кампании, сообщает со ссылкой на доклад «Коммерсант». В первом регионе по сравнению с выборами 2016 года «Единая Россия» восемь процентных пунктов, во втором – шесть. По мнению аналитиков, отставок следует ждать весной.