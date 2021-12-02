Глава МИД Арцаха: Азербайджан и Турция никогда не скрывали своих интересов

Азербайджан и Турция никогда не скрывали своих интересов и предупреждали о том, что придут и нападут на Нагорный Карабах, заявил глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

Глава дипломатического ведомства Нагорного Карабаха дал ФАН большое интервью, в котором рассказал о причинах поражения в недавнем конфликте с Азербайджаном. По словам Бабаяна, основные ошибки «делаем мы сами».

«Все наши победы и поражения — в них виноваты мы. Я не хочу кого-либо упрекать. Я даже не виню Азербайджан и Турцию. Они самые честные враги в мире. Никогда не скрывали подлинных интересов, говорили: "Мы придем и нападем на вас"», — подчеркнул глава МИД Арцаха.

По его словам, произошедшее требует глубокого анализа «в соответствующих инстанциях». Бабаян считает, что Арцах, в первую очередь проиграл не Турции и Азербайджану, а самому себе. По словам министра, постоянными врагами являются «эгоизм, отсутствие патриотизма» и превалирование личных интересов над государственными.